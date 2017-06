Tiro con l’arco: nel compound individuale fuori tutti i sammarinesi. Per Bonelli fatale lo shoot off

Cattive notizie dal tiro con l’arco, specialità compound individuale. Le aspettative affidate soprattutto a Giovanni Paolo Bonelli e Annalisa Dolci si sono infrante contro i punteggi “mostre” dei diretti avversari. E pensare che la mattinata era iniziata bene con Bonelli che agli ottavi ha sconfitto l’islandese Einarsson, mentre Leonardo Giorgi, nel derby “in famiglia” ha la meglio su Fabrizio Belloni. Intanto nel compound femminile si spengono sul nascere le speranze di Sonia Toccaceli e Maria Luisa Fazzardi, sconfitte rispettivamente dalla cipriota Dikomiti e dalla monegasca Picaud.

Si passa quindi ai quarti dove Giorgi può davvero nulla contro i 145 punti del lussemburghese Gilles. Al suo fianco gareggia Bonelli contro l’arciere del Liechtenstein Zacharias. La sfida è palpitante, le volée proseguono punto a punto. Al termine i due sono alla pari. Si passa così allo shoot off: la miglior freccia vince. Entrambi gli arcieri centrano il 10. È quindi il calibro del giudice a decretare, di un millimetro appena, la sconfitta di Bonelli.

Rimane in gara la Dolci, che nei quarti vendica la Toccaceli battendo nettamente la Dikomiti. Ma in semifinale si scontra con la fortissima Magnusdottir. Annalisa tiene il ritmo, ma l’islandese è una macchina concludendo la gara con un inarrivabile 145.

Per i sogni di una medaglia nel compound occorre attendere le finali a squadre.



f.m.