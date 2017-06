Tiro a segno: Erika Ghiotti è 4' nella Carabina

La tiratrice va a un passo dalla medaglia di bronzo. Vince allo shoot-off la Calmes. Fuori dalla finale Sara Bernardi.

Finale amara quella della carabina 10 metri donne, con Erika Ghiotti che si deve fermare al quarto posto. Nella finale a otto, la tiratrice biancoazzurra, paga un brutto quinto colpo nella prima serie, con un 7.6 che alla fine inciderà nella lotta per la medaglia.



La formula prevede l’eliminazione della peggiore in classifica dal 12’ colpo. La prima a lasciare è l’andorrana Barruges, poi in serie la monegasca Giuffra e le tiratrice del Liechtenstein, Kressig e la cipriota Panteli. Erika Ghiotti arriva a un passo dal bronzo.



La sammarinese si deve fermare a 196.4, superata dalla giovanissima montenegrina Milickovic che la elimina con il punteggio di 198.1. Pesa sul finale proprio quel 7.6 nella prima serie.



L’oro se lo giocano Lussemburgo e Cipro. Incredibile quello che accade con l’ultimo dei 24 colpi della finale, sparato praticamente insieme con Calmes e Costantinou a chiudere con lo stesso punteggio: 240.3. L’oro si assegna allo shoot-off, con colpo singolo, che premia la Calmes.

Si ferma alle qualificazioni la gara di Sara Bernardi. L’altra tiratrice biancoazzurra è la prima delle escluse dalla finale con il punteggio di 397.1. La sammarinese resta fuori per 0.9 decimi.



Elia Gorini