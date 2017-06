Beach volley: ultima giornata di partite alla beach arena poi le premiazioni

La prima volta del beach volley a San Marino in occasione dei Giochi dei Piccoli Stati è un autentico successo. Non solo per la perfetta organizzazione e per un impianto magnifico allestito all'interno del diamante di baseball ma anche sotto il profilo dei risultati, soprattutto in campo femminile.



Il duo Silvia Bulgarelli - Debora Pini, infatti, è medaglia d'oro con una partita d'anticipo. Oggi pomeriggio contro Malta ultima gara del girone all'italiana dominato dalle biancazzurre che prima di salire sul gradino più alto del podio vogliono mettere a segno la quinta vittoria in altrettante partite giocate per chiudere imbattute e dimostrare la loro forza.



Quella di ieri contro Islanda è stata una semplice passeggiata per San Marino. 2-0 il risultato. Troppo giovani ed inesperte le ragazze islandesi, classe 2000 e 2001, per impensierire la coppia sammarinese. E infatti i parziali parlano chiaro: 21-4 e 21-7. Bulgarelli e Pini si sono aggiudicate tutte la gare senza perdere un set. Contro Malta c'è da credere che arriverà il quinto successo per poi passare alla premiazione con la medaglia d'oro che verrà messa al collo di Silvia e Debora.

In campo maschile serviva l'impresa a Simone Giorgetti e Paolo Paganelli per approdare in semifinale.



Contro Andorra del sempre verde Da Silva è arrivato invece un ko per 2-0. 21-9 e 21-19 i parziali, con la coppia sammarinese che nel secondo set ha dato l'impressione di poter portare il match al terzo gioco. Così, purtroppo, non è stato. Le semifinali metteranno di fronte Andorra-Monaco e Liechtenstein-Lussemburgo. San Marino giocherà contro Cipro per il quinto posto.



Paolo Crescentini