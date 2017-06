Il villaggio olimpico trabocca di entusiasmo dopo le gare

Il Fuoco Olimpico da luce e impreziosisce il clima del dopo gara. Gli atleti si mischiano ai giovani del posto che hanno preso il villaggio olimpico meta ideale per trascorrere qualche ora in spensieratezza.



C'è tutto. Dalle Hit del momento suonate dai DJ che con le loro idee musicali scaldano e non poco l'ambiente. Si balla, ma si fa anche l'esatto contrario: relax, sdraiati sulle sedie flex. Immancabile, intramontabile, indispensabile la partita a biliardino. Passano i decenni, ma questo gioco che ha allietato le serate di intere generazioni non passerà mai di moda.



Il Comitato Olimpico sammarinese ha pensato a tutto: schermo gigante attraverso il quale, atleti, dirigenti, genitori, giovani e meno giovani possono godersi i Giochi grazie alle dirette di San Marino RTV.



Si sta lavorando per poter garantire a tutti la visione della finale di Champions League di domani sera tra Juventus e Real Madrid che comincerà proprio in concomitanza con la festa di chiusura dei Giochi dei Piccoli Stati.



Imprescindibile il merchandising: gadget in vendita per garantirsi il ricordo di quella che sarà certamente una settimana da ricordare con piacere. Poi, ma si. Una, ripeto Una, birra dopo gara è consigliata anche dai ricercatori per le sue doti reintegranti.



E allora Cin Cin ai Giochi dei Piccoli Stati di San Marino 2017



