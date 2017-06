Tennis: Barbieri e Agarici di bronzo nel doppio femminile

Piegata la resistenza delle islandesi Brynjarsdottir e Gronholm.

Con il punteggio di 6-4, 6-3 Gioia Barbieri e Martina Agarici si mettono al collo la medaglia di bronzo nel doppio femminile di tennis. Un incontro a lunghi tratti equlibrato, quello che ha contrapposto il duo sammarinese alle islandesi dell quasi impronunciabile Brynjarsdottir in coppia con la ben più eufonica Gronholm.



C'è tanto di Gioia, nell'affermazione di San Marino, che difende e capitalizza il break di vantaggio ottenuto a metà della prima partita e graffia in dirittura d'arrivo della seconda, dove anche Martina entra di fioretto, con un paio di volèe a filo di nastro che lasciano impietrite le avversarie, le quali completano l'opera cedendo il servizio sul match point sammarinese.



Il tennis biancazzurro saluta con un paio di medaglie e un torneo competitivo nel percorso delle sue punte di diamante. Per Gioia Barbieri due bronzi da festeggiare e peraltro molto diversi per come sono arrivati.



Nel video le interviste a Gioia Barbieri e Martina Agarici, bronzo nel doppio femminile.



LP