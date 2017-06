Tiro a volo: niente da fare per Casadei e Zonzini nel double trap

Vince Gianluca Chetcuti, che si impone nel duello con Leontiou.

Non era certo la gara da cui attendersi di più, perché il livello di maltesi e ciprioti è ben altra cosa rispetto alla tradizione sammarinese del tiro a volo, che nella fossa olimpica ha saputo trovare affermazioni iridate sì, ma con in canna un colpo alla volta.



Nel double trap comandano nettamente i Chetcuti, gli omonimi maltesi che non hanno nemmeno una goccia di sangue in comune: al termine delle qualificazioni sono William e Gianluca – cone 134 e 120 – a comandare: l'unico escluso dalla finale a sei è Alessandro Casadei, distante due piattelli dal 107 che è bastato a Lyndon Sosa.



Nella corsa al podio non ce n'è: l'emozione tradisce Zonzini, che si ferma a 17 piattelli esplosi ed è il primo a salutare, anticipando di qualche minuto Sosa. La notizia è che William Chetcuti è fuori dal podio, dominato dall'omonimo Gianluca che precede i ciprioti Leontiou e Savvides.



LP