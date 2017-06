Basket, Montenegro spietato: San Marino superato 100-37

Partita senza storia contro il roster d'argento di questi Giochi dei Piccoli Stati.

Sarebbe stato un torneo ricco di confronti impari – e di questo ne erano consapevoli tutti, fin dall'inizio – e certo le assenze dell'ultimo minuto di Raschi e Botteghi, unici veri centri del parco giocatori a disposizione di Sergio Del Bianco, non hanno fatto altro che ampliare il gap tecnico già fin troppo evidente rispetto a corazzate quali Montenegro, detentore della medaglia d'oro nella pallacanestro maschile, scippatagli di fatto l'altro ieri nel braccio di ferro con Cipro.



C'era forse anche un pizzico di desiderio di rivalsa, fronte montenegrino, tanto che gli uomini di Boscia Tanjevic non hanno lasciato nulla al caso, trovando dell'altra parte del campo un avversario in partita – di fatto – per i primi dieci minuti, nei quali San Marino regge bene l'urto, concedendo quanto umanamente possibile ad un roster con almeno quattro giocatori sopra i 2 metri.



A fine primo quarto è 27-14, nel secondo il Montenegro allunga fino a 56 e lo spettro della tripla cifra è più che un'ipotesi. Gli ospiti difendono con intensità, mettendoci fisico e voglia. Finisce 100-37, col Multieventi ad applaudire i suoi e a caricarli dopo ogni canestro. Ma con questi qua è decisamente troppo complesso.



LP