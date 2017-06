San Marino 2017, i numeri di fine Giochi

In conferenza il Segretario allo Sport Marco Podeschi, il Presidente Cons Gian Primo Giardi, il Direttore Angelo Vicini

Tutti promossi con voti molto alti nel pagellone della conferenza di fine Giochi.



I volti sono più distesi nonostante la stanchezza di chi nell'ultimo mese ha toccato il letto per una manciata di ore in tutto. Nelle 16 arene allestite -e' la prima considerazione del Presidente Giardi- non abbiamo avuto alcuna osservazione da parte dei delegati tecnici quindi dal punto di vista sportivo tutto bene.



A questo si aggiunge il livello di coinvolgimento di popolazione, istituzioni e i risultati dei nostri atleti.



I numeri impressionano e li rivela il Direttore Angelo Vicini. Abbiamo gestito, dice, oltre 2000 persone tra delegati e accreditati. È una macchina complessa che porta a distribuire quasi 12.000 pasti, e sfondare il tetto dei 10.000 pernottamenti. 9.000 dei quali a San Marino. Abbiamo pensato ai trasporti con 12 linee, vetture e van. Vicini ringrazia a media per il grande risalto dato ai Giochi, la San Marino Rtv per la copertura con dirette highlights e servizi. Fondamentale conclude la collaborazione con le forze dell'ordine per garantire elevati standard di sicurezza. Il ringraziamento di Vicini si fa globale quando va a comprendere anche gli operatori sanitari e i volontari, cuore pulsante dei Giochi.



A dare un senso politico istituzionale a Giochi strategici per un Paese in cerca di rilancio e' il Segretario allo Sport. I Giochi del 2001 -dice Podeschi- arrivavano alla fine di un percorso preciso. Questi invece con un governo in carica da 5 mesi, e con problemi di bilancio di cui tener conto. Oggi dobbiamo sfruttare l'energia positiva che si respira qui al culmine di un'edizione sostenibile ed ecosostenibile. Dobbiamo capire conclude cosa possiamo fare e su cosa investire le risorse. Un accenno alla "Formula E" e comunque occhio a parametri di spesa e ambiente.



San Marino passa la palla al Montenegro che tra due anni dovrà organizzare i Giochi. Sapendo che da quelli del 2017 c'è tanto, tanto da imparare.



Roberto Chiesa