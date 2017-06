Ciclismo Cronometro: Oro per Cipro. Daniele Bedetti chiude 4° a soli 9 secondi dal bronzo

Possono battersi il 5 e complimentarsi a vicenda per quello che hanno fatto in questa 17à edizione dei Giochi dei Piccoli Stati d'Europa.



Basterebbe sintetizzare dicendo che la Federazione Ciclismo ha ottenuto quello che non era stato mai ottenuto in precedenza, ma del bottino avremo modo di parlare.



Oggi la cronometro valida solo per la classifica individuale 16 km e 800 metri, pianeggianti per lo più, ma anche sconnessi, ascendenti e discendenti, insomma un po' di tutto in un territorio come quello di San Marino mai banale. 23 i corridori al via, chiudono 20' Andrea Della Valle,17' Luigi Giulietti, e 10' Marco Pazzini.



Lo sprinter biancoazzurro si chiama Daniele Bedetti parte alle 11.32 e completa la sua spinta incessante in 22.21.530, per diverso tempo indossa l'argento, con il solo monegasco Victor Langellotti a precederlo in 22.06.820. Il sogno svanisce quando Andorra con Alfredo Pintado Madrigal lo spinge sul gradino più basso del podio, prima della definitiva classifica al passaggio l'unico sotto i 22 minuti.



Quello del cipriota Andreas Miltiadis 21.59.540 medaglia d'oro, e il grandissimo a prescindere, Daniele Bedetti 4° per soli 9 secondi dal bronzo



L.G