Tiro a volo: Christian Costa sorprende tutti, è Argento nello Skeet

Il tiro a volo chiude il medagliere. Dopo l’oro di Mancini e il bronzo di Gian Marco Berti, arriva l’argento, inaspettato e per questo ancora più succulento, di Christian Costa nello skeet. Inaspettato anche da come il tiratore era entrato in finale, ossia dalla porta di servizio dello shoot off nelle qualificazioni. Dopo i primi venti piattelli è l’islandese Valdimarsson ad uscire dalla competizione, poi è il turno del maltese Farrugia. Il poligono de La Ciarulla scoppia di gioia quando il cipriota Achilleos, vincitore annunciato e Miglior atleta del mondo di Tiro a volo nel 2007, stecca 3 dei dieci piattelli lanciati terminando con la medaglia di legno.

Rimasti in 3, Costa continua a colpire con costanza e fa eliminare Dimitrov, terzo. Il testa a testa è con Chasikos, altro cipriota professionista che ne piazza 9 su 10. Costa uno in meno. Per lui un argento sorprendente quanto meritatissimo.

Nel video l’intervista a Christian Costa, Argento nel Tiro a volo specialità Skeet



Filippo Mariotti