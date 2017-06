I volontari, le risorse "dietro le quinte" di San Marino 2017

San Marino 2017 va in archivio come un grande successo, in termini di sport ma anche di spettacolo e organizzazione. E una bella fetta di merito ce l'hanno anche loro, i circa 700 volontari che, nel corso della settimana e non solo, hanno fatto da vero e proprio collante della manifestazione.



Un esercito dai mille volti, quello dei volontari: c'è il bambino entusiasta nel vedere il suo idolo mentre sogna di imitarlo, c'è chi ha sentito il richiamo della patria e c'è anche chi, per puro spirito d'avventura, decide di venire a conoscere il Titano attraverso il suo evento principe.



E cosa resterebbe delle emozioni dei Giochi, senza nessuno a narrare le gesta dei protagonisti? Niente paura, perché a tenere aggiornato sito e app, ovviamente, ci sono sempre loro.



E allora che voto gli diamo a questi volontari? "Sono stati tutti eccezionali - dice uno dei responsabili, il consigliere della FederVolley Giuseppe Corbelli - il primo giorno, essendo una novità per tanti, c'era un po' di ansia, poi però è filato tutto liscio".