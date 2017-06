Giochi dei Piccoli Stati d’Europa: i ringraziamenti degli Ecc.mi Capitani Reggenti

La Reggenza, al termine della XVII^ Edizione dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa, desidera esprimere grande soddisfazione e vivo compiacimento per la piena riuscita di questo importante evento. E’ una grande prova quella che San Marino è riuscito brillantemente a superare, conseguendo risultati che sono valsi i più autorevoli riconoscimenti oltre ad unanimi espressioni di apprezzamento.

La Reggenza è grata e riconoscente a tutti i protagonisti di questa prestigiosa sfida che, in piena sinergia e con grande impegno e dedizione, si sono adoperati per far bene figurare la Repubblica di San Marino: gli atleti che con il loro talento e il loro impegno hanno tenuto alti i colori della nostra bandiera e tutti coloro che, nei diversi ambiti e ruoli, hanno dato un sostanziale e insostituibile contributo al raggiungimento di così alti traguardi in termini di efficienza organizzativa e di capacità di accoglienza e ospitalità.

La Reggenza desidera anche esprimere un particolare riconoscimento e ringraziamento ai numerosi volontari che si sono prodigati con grande entusiasmo e generosità, dando prova di rappresentare un patrimonio di inestimabile valore per la nostra comunità. Sono risultati di cui tutti i Sammarinesi possono essere fieri ed orgogliosi e che non solo confermano le grandi capacità e risorse presenti nel Paese ma restano anche a testimoniare quali significativi obiettivi possiamo conseguire qualora tali potenzialità siano valorizzate da unità di intenti e da un sapiente lavoro di squadra.