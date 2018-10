Volley: ko per la Banca di San Marino

Ancora una sconfitta per la Banca di San Marino che torna dalla trasferta di Molinella superata per per 3 a 1 dalle padrone di casa.

La partita era cominciata bene per le Titane che si aggiudicano 25/20 il primo set, per poi subire la reazione del Molinella che pareggia 25/18, per poi portarsi in vantaggio nel conto dei set con il 25/20 del terzo e chiudere la partita 25/14. Per la squadra di coach Fabio Palazzi doppia cifra per Fiorucci (11) e Magalotti (10). Nella terza giornata la Banca di San Marino osserverà il turno di riposo. Sabato 27 ottobre partirà il campionato di serie C maschile con Titan Services impegnata a Faenza.



Elia Gorini