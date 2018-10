Alla scoperta di Roberta Giulietti, promessa dell'equitazione biancazzurra

19 anni, figlia del ciclista biancazzurro Luigi, nell'ultimo biennio si è tolta parecchie soddisfazioni in sella al suo Gladiator Baio. A inizio novembre l'aspetta il Trofeo del Cavallo Italiano, a lungo termine sogna le gare internazionali.

Dai pedali agli zoccoli, nel solco della tradizione sportiva di famiglia ma con un diverso compagno di viaggio. Si parla di Roberta Giulietti, 19enne figlia del ciclista sammarinese Luigi e grande promessa dell'equitazione del Titano, perché alla bicicletta ha istintivamente preferito il cavallo. "Ho sempre avuto questa passione e negli anni sono riuscita a portarla avanti - dice - due anni fa ho comprato lui e la passione si è completata ai massimi livelli".



Lui, l'altra metà della squadra, è Gladiator Baio, anglo-arabo sardo di 16 anni. Insieme gareggiano nel Completo – che somma le discipline del dressage, del salto ostacoli e del cross country – insieme, in questo biennio, hanno ottenuto grandi risultati. Nel 2017 Roberta ha vinto il Progetto Giovani Emilia Romagna e conquistato il 2° posto nel Regionale – cui si somma il 3° del 2018 – e il 4° posto nel Nazionale. "In campagna lui è il top, una vera macchina - spiega Roberta - c'è da lavorare un po' in piano e per renderlo più tranquillo. In questi due anni con lui sono riuscita ad arrivare a prendere il primo grado, mio obiettivo che sognavo fin da bambina, così ho potuto fare gare più importanti, quelle del CNC 1*. Più avanti spero di partecipare a qualche internazionale".



Intanto il prossimo, importante step è il Trofeo del Cavallo Italiano, in programma a Roma dal 2 al 4 novembre e che Roberta prepara al Centro Ippico di San Patrignano. "Mi ricordo che quando è arrivata era molto timida - racconta Susan Ricketts, Direttore Tecnico del Centro Ippico San Patrignano - adesso è diventata forte: con questo cavallo ha formato un buon binomio, si allena e si concentra molto. Ha ottenuto ottimi risultati nell'ultimo anno e questa qualificazione per Roma è un'altra conferma delle sue capacità".



RM



Nel servizio le parole di Roberta Giulietti, cavallerizza sammarinese, e di Susan Ricketts, Direttore Tecnico del Centro Ippico San Patrignano.