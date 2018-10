Atletica: a San Marino gli Europei Piccoli Stati 2020

Il Segretario Generale della FSAL Cristina Carattoni​ ed il dirigente federale Vincenzo Pollini hanno sottoscritto il contratto per l'organizzazione dei Campionati dei Piccoli Stati d'Europa, in programma a San Marino nel 2020.



La firma è avvenuta in occasione della Convention 2018 della EAA (European Athletic Association) a Losanna, alla presenza del Presidente EAA Svein Arne Hansen, del Presidente IAAF Sebastian Coe e del Presidente dell' ASSSE (Athletic Association of Small States of Europe) Frank Carreras.