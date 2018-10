Michael Antonelli: i compagni di squadra in visita a Montecatone

Il DS Gabriele Balducci: " anche il prossimo anno, Michael farà parte della nostra squadra"

Conclusa la stagione agonistica, la squadra della Mastromarco Sensi Nibali è tornata a fare visita al suo campione. “Bisogna essere ottimisti ma senza perdere d’occhio la realtà, ha detto il direttore sportivo Gabriele Balducci. In momenti Michael Antonelli riesce a tenere aperto un occhio. I medici dicono che il suo è uno stato di minima coscienza. E’ sempre in terapia intensiva e costantemente monitorato. Stiamo costruendo la squadra per il 2019 e ci tengo a sottolineare che ai dodici corridori in rosa ne va aggiunto uno, il tredicesimo, Michael Antonelli, lui è e rimane un corridore della Mastromarco Sensi Nibali.