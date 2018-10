Volley: ottimo esordio per la Titan Services

Parte con una vittoria al tie-break l’avventura della Titan Services nel campionato di serie C maschile. La squadra di Stefano Mascetti vince 3-2 sul campo della Spem Faenza. Prossimo impegno in casa contro Carpi. Turno di riposo per la Banca di San Marino che tornerà in campo sabato prossimo in trasferta contro il Rubicone in Volley.



