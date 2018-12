Tennis: nel 2019 potrebbero tornare gli Internazionali di San Marino

Dal calcio al rally, passando per Motomondiale e futsal, il 2019 dello sport del Titano sarà ricco di eventi.



La Nazionale giocherà nello stesso anno tutte le gare di qualificazione agli Europei del 2020, a giugno San Marino ospiterà la fase finale degli Europei under 21. Le Coppe Europee tra luglio ed agosto, passando già a gennaio per la prima volta delle qualificazioni agli europei under 19 di futsal.



I motori, tra il Rally Legend edizione numero 17 e il Motomondiale, senza dimenticare il passaggio della Mille Miglia, il 16 maggio, e la tappa del Giro d'Italia di domenica 18 maggio con arrivo sul Titano.



Alcuni dei grandi eventi sportivi nel 2019 sammarinese, che potrebbe regalare un sogno riportare il torneo di tennis tanto apprezzato da appassionati e non solo. L'Atp di San Marino manca dal 2014 quando sul centrale, il rumeno Adrian Ungur superò Antonio Veić 6-1, 6-0. Era il 2014, era l'edizione 27 di un torneo imperdibile che negli anni aveva portato sul Titano il grande tennis, da Paolo Cané a Thomas Muster, da Potito Starace a Filippo Volandri e Marco Cecchinato, ultimo italiano a vincere a San Marino nel 2013.



Nel video l'intervista con il segretario di Stato allo sport Marco Podeschi



Elia Gorini