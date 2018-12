La Redazione Sportiva di San Marino RTV presenta: “ Un Anno di Sport 2018” .

Domani sera ore 19.45 rivivremo tutto quanto accaduto in questi 12 mesi.Dagli incidenti che hanno coinvolto Toccaceli e Antonelli. Lo scandalo calcio scommesse. Gli ori di Tarragona 2018. L'impresa di Daniele Ceccoli nel Rally di San Marino.

Una cavalcata lunga 12 mesi. Un anno particolare questo 2018, sportivamente parlando è un sollievo che se ne vada. Emozioni negative sfociate in due gravi incidenti che hanno coinvolto giovani atleti nostrani: primo maggio giorno della festa dei lavoratori. Sembrava un giorno di festa qualsiasi, fino alle 17.30, quando il rumore sordo di un motore che si spegne in volo condizionerà la vita di uno dei piloti più promettenti della Repubblica: il 23 enne Bryan Toccaceli. Altro giorno di festa, il cuore dell'estate; 15 agosto. In questo caso l'episodio avviene fuori dai confini: si corre in Toscana la gara di ciclismo Elite Under 23. Per il Team Mastromarco Sensi Nibali corre il giovane promettentissimo sammarinese Michael Antonelli. Al termine di una lunga discesa, la caduta coinvolge 4 corridori tra i quali anche Michael. È proprio il 19enne ad avere la peggio. La sua sarà una lunga lotta per la vita. Anche per lui come per Bryan le giornate scorrono all'istituto di Montecatone Imola specializzato per riabilitazione intensiva delle persone colpite da lesioni midollari.



Un anno che se ne va portandosi via anche tante soddisfazioni e momenti mai provati in passato: per la prima volta nella storia un club di San Marino passa il turno in Europa League. L'impresa è tutta dipinta di gialloblu Tre Fiori. Lo sport sammarinese fa un figurone ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona dove il medagliere sorride oltre misura con quei straordinari 2 ori firmati: Perilli, Dall'Olmo. Dopo 22 anni al Rally di San Marino vince un sammarinese. Il trionfo è tutto di Daniele Ceccoli. Poi ancora lo scandalo calcio scommesse e le relative squalifiche, il debutto della Nazionale del primo C.T italiano a sedersi sulla panchina della Nazionale sammarinese nella nuova competizione della Uefa: Nations League. In esclusiva un'intervista rilasciata da Valentino Rossi ai nostri microfoni sul rinnovo dell'accordo tra Dorna e Repubblica di San Marino con la MotoGp a Misano per altri 3 anni.



Da gennaio a dicembre: 12 mesi intensissimi che rivivremo insieme domani sera ore 19.45 su San Marino Rtv



L.G