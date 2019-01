Giro d'Italia, Euro U21, MotoGP: che 2019 di sport a San Marino

Sarà un anno pieno di appuntamenti sportivi per - e a - San Marino.

Palloni che rotolano, pedali, rombo di motori – anche silenziosi – e giochi olimpici. Il 2019 sarà un anno ricco di appuntamenti sportivi per San Marino e a San Marino, visti i tanti eventi di primissimo piano in programma proprio in Repubblica. Si parte dal futsal, con la Nazionale di Osimani impegnata in Macedonia, a fine gennaio, per le qualificazioni mondiali. Prima però ci sarà l'U19, che farà il suo esordio nelle qualificazioni agli Europei e lo farà proprio al Multieventi, sede del turno preliminare che, dal 21 al 26 gennaio, vedrà in campo biancazzurrini, Svezia, Kosovo e Cipro.



Dal calcio a 5 a quello a undici, anche qui in preparazione della kermesse continentale. Ovviamente si parla della Nazionale di Varrella, attesa, dopo una Nations League agrodolce, dal girone che porta a Euro2020. Si parte il 21 marzo a Cipro – la prima allo Stadium invece sarà tre giorni dopo con la Scozia - e si chiude il 19 novembre in casa contro la Russia.



Dopo l'inverno la primavera ed ecco che spuntano le bici. Dal 27 al 28 aprile il circuito di Montecchio ospiterà la seconda edizione della Titano XCO, gara di Mountain Bike inserita negli Internazionali d'Italia Series. Seconda ma non ultima, perché l'obiettivo è farne un appuntamento fisso. Appuntamento fisso come quello con la 1000 Miglia, come suo solito sul Titano in quel di maggio.



Nello stesso periodo però tocca anche a due eventi eccezionali, nonché prestigiosi. Il 19 maggio, a ben 21 anni dall'ultima volta, torna sul Titano il Giro d'Italia: la tappa è la 9, una cronoscalata di 34,7 km che parte da Riccione e si chiude in Città. Sarà una prima assoluta in biancazzurro invece per gli Europei U21, col San Marino Stadium che a giugno ospiterà parte del Girone C. In particolare le gare della Croazia, contro Romania – il 18 – Francia – il 21 – e Inghilterra, il 24.



Giugno sarà anche un mese di fuoco per gli atleti sammarinesi: l'1 si chiudono i Giochi dei Piccoli Stati, ospitati, anche qui per la prima volta, dal Montenegro, mentre negli ultimi 9 giorni del mese si terranno i Giochi Europei, a Minsk. Agosto faceva rima con gli Internazionali di Tennis, e da quest'anno potrebbe essere di nuovo così, vista la volontà di ripristinare il torneo, che manca dal 2014.



Con autunno invece fanno di nuovo capolino i motori. Il 15 settembre la MotoGP arriva a Misano per il Gran Premio di San Marino. Che da quest'anno porta con sé pure il Campionato del Mondo delle moto elettriche: in pista tanti ex campioni del Circus a due ruote, compreso Alex De Angelis. Infine, a ottobre, l'immancabile Rally Legend, alla sue edizione numero 17.



RM