C.T. Nuoto Sammarinese, Corsetti: "In Montenegro non per partecipare ma per essere protagonisti"

Questo 2019 appena iniziato deve essere un anno di grande crescita per il nuoto sammarinese che deve proseguire nei buoni risultati di San Marino 2017. "In Montenegro - sostiene il C.T. Corsetti - non andiamo per partecipare ma per essere protagonisti".