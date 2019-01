Nuoto: a San Marino i collegiali della Nazionale italiana giovanile. Con loro anche Arianna Valloni

La piscina del Multieventi Sport Domus ospita i collegiali della Nazionale giovanile di nuoto italiano. In acqua atleti del futuro come Thomas Ceccon e Giulia Salin.

Sotto gli occhi attenti del C.T. della Nazionale Italiana di nuoto giovanile Walter Bolognani si allenano nella Piscina Olimpica del Multieventi Sport Domus un gruppo di giovani promesse del nuoto italiano. Tra questi i due nomi più interessanti sono quelli di Thomas Ceccon, già presente in Nazionale Maggiore agli Europei Assoluti di Glasgow e ai recenti mondiali assoluti in vasca corta di Hangzhou Cina. Ceccon, è qualcosa di più di una promessa del nuoto italiano, per lui sono arrivate in Argentina ai Giochi Olimpici Giovanili ben 5 medaglie tra cui 1 oro, 2 argenti e 2 bronzi. Prosegue in crescendo anche la nuotata di Giulia Salin diverse medaglie ai giovanili mondiali ed europei sia in vasca che nelle acquee libere. Proprio Giulia Salin è compagna di allenamenti della sammarinese Arianna Valloni. Le due spesso nuotano insieme a Venezia dove Arianna cerca proprio attraverso lo stimolo di un'atleta più veloce come la Salin, di migliorarsi. Diversi gli impegni in questo 2019 per Arianna che cercherà di essere protagonista ai Giochi dei Piccoli Stati in Montenegro del prossimo fine maggio inizio giugno. Oltre alla Valloni, diretti dal C.T. della Nazionale sammarinese di nuoto Luca Corsetti, in acqua per questi collegiali ancheChiara Carabini e Linda Canti. Nel maschile: Raffaele Tamagnini, Giacomo Casadei e Loris Bianchi.



Lorenzo Giardi