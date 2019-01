La Mastromarco Sensi Nibali organizza "La Befana per Michael Antonelli"

La Mastromarco Sensi Nibali ha deciso di organizzare "La Befana per Michael Antonelli", appuntamento in programma domani a Mastromarco, frazione del Comune di Lamporecchio. Una bella iniziativa da parte del team di Antonelli che ha deciso di donare tutto il ricavato alla famiglia dello sfortunato ciclista sammarinese che in questo momento si trova a Montecatone. Oltre all'arrivo della Befana ci sarà anche l'estrazione della lotteria e tanti campioni italiani hanno messo in palio le loro maglie ed altri oggetti; tra questi Vincenzo Nibali, Elia Viviani, Giovanni Visconti e Domenico Pozzovivo, solo per citarne alcuni.



"Siamo molto soddisfatti" - dice il vicepresidente della Mastromarco Rudi Ancillotti - "perché tutti hanno voluto far sentire la propria vicinanza alla causa e dare un contributo significativo in aiuto della famiglia di Michael Antonelli che da mesi sta fronteggiando una situazione delicata e difficile. Dopo lo sfortunato incidente di ferragosto in gara alla Firenze-Viareggio la vita di Michael non è più stata la stessa purtroppo. Ora per permettere a Michael di continuare la sua battaglia per tornare alla vita l’aiuto di tutti è fondamentale e la risposta del popolo di Mastromarco non si è fatta attendere.