Tavolucci, la piscina riapre domani

Slitta di 24 ore la riapertura al pubblico della piscina dei Tavolucci. Chiuso da fine luglio scorso per i lavori di manutenzione straordinaria, l'impianto di Borgo Maggiore non ha riaperto come previsto nella giornata di oggi, ma per cause tecniche lo farà domani confermando il programma previsto relativo ai corsi di nuoto, fitness e attività subacquee.