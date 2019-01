Riaperta la piscina dei Tavolucci

Resta però inutilizzabile la vasca didattica.

Ci ha fatto attendere un giorno in più del previsto, alla fine però la Piscina dei Tavolucci è tornata a disposizione di atleti e appassionati. Definitivamente completati i lavori di manutenzione straordinaria avviati a luglio, da oggi la piscina è di nuovo operativa. Eccezion fatta per la vasca didattica – quella piccola per intenderci – ancora inutilizzabile a causa di alcune perdite di acqua. Il restyling è stato completo e ha coinvolto un po' tutto. A partite dai pavimenti, ristrutturati sia all'interno che all'esterno della vasca. Cambiati la caldaia – l'impianto a gasolio è stato sostituito da uno a gas – e gli impianti relativi alla filtrazione, al pompaggio e all'immissione dei prodotti chimici per la depurazione dell'acqua.



Per quel che riguarda le attività, riprendono i corsi di ginnastica acquatica e quelli di nuoto della scuola federale dedicati ai bambini fino agli esordienti dell'agonistica (dai 13 anni in poi si allenano al Multieventi). Novità anche per quel che riguarda gli orari del tempo libero, che sono stati ampliati: il lunedì, il mercoledì e il giovedì la piscina è accessibile a tutti dalle 9 alle 14:30, mentre martedì e venerdì l'apertura è anticipata alle 7:30. Se invece si vuole fare una nuotata tardo pomeridiana o serale i giorni buoni sono il mercoledì, dalle 19:30 alle 22, e il sabato, dalle 17:30 alle 19:30.