Volley: super Titan Services che sbanca Ravenna

La squadra di Stefano Mascetti vince sul campo della capolista 3-1. Ancora un ko per la Banca di San Marino.

Il volley sammarinese di serie C continua nell'alternanza di soddisfazioni. Da una parte la squadra maschile che vola, dall'altra quella femminile che conferma le grandi difficoltà. La squadra di Stefano Mascetti riparte alla grandissima andando a vincere sul parquet della capolista Ravenna. La Titan Services esce dal trittico di supersfide con tre successi. I biancoazzurri hanno superato Sassuolo e Bellaria nelle ultime due del 2018, Ravenna nella prima del 2019, di fatto superando le due squadre davanti e quella dietro in classifica. A Ravenna una vittoria che vale oro e che arriva al termine del quarto set, con i Titani che partono bene e chiudono 26/24 il primo, per poi portarsi sul 2-0 vincendo 25/23 il secondo parziale. I romagnoli vincono il terzo 25/17, ma contro questa Titan Services non c'è scampo. I sammarinesi giocano una gara perfetta, 8 ace e pochi errori. Super Farinelli con 23 punti, doppia cifra anche per Andrea Lazzarini con 11. In classifica la Titan Services aggancia Ravenna a quota 24 punti, in testa c'è ora Sassuolo con 26. Prossimo impegno in casa contro Conselice penultimo della graduatoria.



La Banca di San Marino cede in casa 3-0 contro Massavolley. La squadra di Stefano Sarti è penultima con 4 punti. Le biancoazzurre partono bene, poi cedono 25/18 i primi due set. Nel terzo parziale la Banca di San Marino deve inseguire e subisce il break della squadra ospite. Le Titane riescono a recuperare fino al 23/24, ma la chiude Massavolley che vince la partita. Prossimo impegno in trasferta a San Martino in Strada.



Elia Gorini