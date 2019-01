Volley: vittoria e primato per la Titan Services

Torna al successo anche la Banca di San Marino.

Non poteva sbagliare la Titan Services sul parquet di casa contro Conselice. L'ottimo momento della squadra di coach Stefano Mascetti si conferma anche in un sfida contro un avversario sulla carta abbordabile, ma che poteva nascondere l'insidia del calo di concentrazione. I biancoazzurri, invece, si confermano ancora una volta grande squadra e dopo i successi contro le big del campionato arriva anche un comodo 3-0 contro Conselice. Gli ospiti non vanno oltre i 18 punti nel primo e terzo set, si fermano a 15 nel secondo e per la Titan Services arriva vittoria e primato in classifica al termine del girone di andata. La concomitante sconfitta di Sassuolo contro Ravenna, permette ai romagnoli e così anche ai sammarinesi di salire insieme a quota 27 punti davanti proprio a Sassuolo fermo a 26. A metà della stagione quello della squadra di Mascetti è un vero capolavoro. La Titan Services tornerà in campo sabato 2 febbraio per la prima di ritorno contro Faenza al PalaCasadei.



Nella giornata del primato della Titan Services torna al successo anche la Banca di San Marino. Le ragazze di coach Stefano Sarti vincono 3-0 sul parquet della Flamigni San Martino in Strada. La seconda vittoria stagionale arriva all'ultima di andata. Un successo che da respiro alle biancoazzurre e morale in vista del girone di ritorno. Una buona prova della Banca di San Marino che concede alle avversarie massimo 22 punti nel secondo parziale. Ottima prova di Parenti con 17 punti, in doppia cifra anche Magalotti con 11. Le sammarinesi, penultime in classifica, salgono a quota 7 punti a -7 dal terzetto formato da Pontevecchio, Bellaria e Molinella. Prossimo impegno il 2 febbraio in trasferta a Forlì.



Elia Gorini