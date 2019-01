Pesca, per la Federazione 65 anni di attività e successi

La Federazione Sammariese Pesca Sportiva festeggia i suoi 65 anni con una serata dedicata alla sua storia e ai suoi atleti. Alla presenza del Presidente del Comitato Olimpico Gian Primo Giardi, il Direttivo guidato dal Presidente Graziano Muraccini ha premiato i campioni sammarinesi dell'anno 2018. Nove i titoli individuali assegnati più i due a squadre vinti dalla Cannisti Dogana (per la categoria Acque Interne) e SPS Serravalle (per la Trota Lago). Intensa l'attività internazionale con 6 mondiali per nazioni a cui San Marino ha partecipato, più un Europeo. Particolari riconoscimenti ai 3 tesserati più longevi, Alberto Castelli, Mario Salvatori e Romano Pasquinelli. Particolare attenzione ai giovani, ben 15, che hanno partecipato al corso estivo federale.



r.c.