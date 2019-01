Il presidente del CIO Thomas Bach ha aperto il Congresso AIPS di Losanna

Grande successo per la prima edizione degli AIPS Sport Media Awards



Con la prima edizione degli “AIPS SPORT MEDIA AWARDS” si è aperto il Congresso 2019 di Losanna. La serata si è svolta nella splendida cornice del Beau-Rivage Palace. Sono state dieci le categorie premiate, due delle quali speciali: Investigative Reporting e A Life in Journalism.

Per la Associazione Sammarinese Stampa Sportiva sono presenti il presidente Elia Gorini e il delegato Matteo Pascucci.

In apertura sono stati ricordati i vincitori del “Best Male Athlete of the year” Luka Modric; “Best Female of the year” Simone Biles; “Best Team 2018” France Men’s Football Team e infine “Best Press Facilities 2018” FIFA World Cup Russia 2018.



Inoltre sono stati ufficializzati una serie di appuntamenti, tra i quali il più importante è sicuramente la conferma definitiva che l’83° Congresso AIPS si terrà a Londra nel 2020.



Con l’Investigative Reporting i lavori del Congresso Internazionale sono entrati nel vivo. Il tema è stato trattato dal Presidente AIPS Gianni Merlo insieme ad un ospite d’eccezione, Anas Aremeyaw Anas, giornalista sotto copertura proveniente dal Ghana, famoso per i suoi reportage di denuncia.



Il Presidente del CIO Thomas Bach nel pomeriggio ha risposto alle domande dei colleghi provenienti dalle diverse associazioni della stampa sportiva del mondo. Tanti i temi trattati: le diverse possibilità di lavoro nel settore del giornalismo grazie allo sviluppo delle tecnologie per la comunicazione; la piaga delle scommesse e della corruzione all’interno delle diverse manifestazioni sportive; il delicato tema del razzismo che tuttora affligge il mondo dello sport; in quale modo i social network moderni (es. Facebook, Twitter e Instagram) possono entrare in contatto con i media tradizionali; il legame che potrebbe crearsi tra la stampa sportiva internazionale e l’industria degli e-sports, costantemente in rapida crescita.