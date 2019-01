Sportinsieme Awards: Arianna Fontana sarà l'ospite d'onore

Sarà Arianna Fontana l’ospite internazionale dell’edizione 2019 di Sportinsieme Awards, il galà del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese che celebra lo sport sammarinese e gli atleti protagonisti della scorsa stagione, in programma mercoledì 30 gennaio, alle 21, al Teatro Titano. L’azzurra dello short track è stata recentemente eletta dal CIO atleta femminile dell’anno 2018, in occasione della 23esima Assemblea Generale dei Comitati Olimpici Mondiali, dove la ventottenne di Sondrio era presente come testimonial della candidatura per l’Italia nella corsa all’assegnazione dei Giochi Olimpici del 2026. Un palmares incredibile quello di Arianna Fontana che, con le sue otto medaglie olimpiche (1 oro, 2 argenti e 5 bronzi), è la pattinatrice più medagliata di tutti i tempi.