E’ ufficialmente iniziata la stagione agonistica 2019 per la Società Sportiva Ginnastica San Marino



Sabato 19 gennaio si è disputata la 1° prova del Campionato Regionale Individuale Silver LA.

Due le atlete della società scese in pedana: Noa Delvecchio nella categoria A1 e Vittoria Toscano nella categoria A3. Ottavi posto per Noa, nona Vittoria.



Il giorno successivo si è disputata la 1° prova del Campionato Regionale Individuale Silver LB, con diverse atlete della società in gara.



Nella categoria A4, Matilde Ceccoli al termine dei due esercizi si è classificata al 15° posto, mentre nella categoria A3, Alice Muccioli si è piazzata in 14° posizione.

Nella categoria A1, le più piccole, Arianna Bollini e Irene Di Rosa, anch’esse con due esercizi, hanno concluso la prova rispettivamente al 5° e al 6° posto.



A seguire, nella categoria A2, Eva Bombagioni ha conquistato il 4° posto, mentre nella categoria J1, al suo debutto tra le Junior, Alice Meloni ha ottenuto un buon 5° posto in classifica.



Nella categoria J3, Viola Ceccoli si è piazzata al 5° posto mentre Maria Letizia Gennari, nella categoria S2, ha conquistato meritatamente il primo gradino del podio.