Michael Antonelli: consegnata a mamma Marina la maglia ufficiale autografata da Cristiano Ronaldo con la scritta "Para Michael”

Oltre 300 partecipanti alla serata speciale di solidarietà dedicata a Michael Antonelli e organizzata dalla Società Sportiva Juvenes in collaborazione con “I Nuovi Serenissimi“ e“ Io Sto con Bryan”.

Ci sono i Capi di Stato della Repubblica di San Marino Mirco Tomassoni e Luca Santolini a portare il loro saluto e la loro vicinanza alla famiglia del corridore sammarinese Michael Antonelli.

L'inno di San Marino apre una serata di solidarietà partecipatissima. Un affetto smisurato sottolineato dalle tante iniziative intraprese per accompagnare i genitori di Michael in questa lunga lotta per la vita. Oltre ai famigliari di Michael, anche quelli di Bryan Toccaceli, mamma Sabrina e papà Paolo; tra gli ospiti anche Paolo e Tonina Pantani. Molto emozionata per un affetto oltre ad ogni aspettativa mamma Marina.

Alla serata hanno partecipato anche i dirigenti della società della Mastromarco Sensi Nibali i quali hanno iscritto Michael Antonelli nel proprio roster di corridori anche per la prossima stagione. La grande sorpresa della serata, quando grazie alla interazione tra il Procuratore Sportivo sammarinese e Agente Fifa Claudio Peverani e Fabio Paratici amministratore delegato della Juventus, è pervenuta ai genitori di Michael la maglia autografata da Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese ha dedicato la sua divisa ufficiale con la scritta “Para Michael” oltre naturalmente all'autografo del 5 volte pallone d'oro.



L.G



Nel video le interviste a mamma Marina e a Carlo Franceschi, presidente della Mastromarco Sensi Nibali