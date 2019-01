Taekwondo: podio biancazzurro all'Insubria Cup 2019

All'Insubria Cup 2019 di combattimento di Busto Arsizio (VA), il podio si tinge di bianco-azzurro. I taekwondisti Stefano Crescentini e Elias Lonfernini, entrambi Cadetti A, ricevono rispettivamente la medaglia d'oro e d'argento, ed il Senior Nicholas Battistini raggiunge il secondo scalino del podio.



Una competizione davvero impegnativa per i Titani, trattandosi di un Open Internazionale con 650 atleti da 10 nazioni. Nessun trofeo invece per Michele Ceccaroni uscito nei quarti, così come la Junior Giulia Tosi, mentre Daniele Leardini e Samuele Genghini, si fermano negli ottavi. Dunque, un buon risultato complessivo di squadra, ma comunque migliorabile a livello individuale. Questo appena terminato è solo il primo passo di una stagione per tutta la squadra agonistica sammarinese, che dovrà conquistarsi sul campo il maggior numero di punti possibile nel ranking mondiale, in previsione di schierare Michele Ceccaroni (attualmente al 91° posto della lista) nei prossimi Giochi Olimpici di Tokyo.



Prossima tappa per la squadra Senior sammarinese sarà il 27 febbraio ed il 3 marzo al 2019 US Open Taekwondo Championships di Las Vegas - Nevada (Stati Uniti), per un torneo G-2 (quindi con 20 punti in palio per il vincitore).