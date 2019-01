Domani sera, al Teatro Titano, Sportinsieme Awards 2019

Sarà Arianna Fontana l’ospite internazionale dell’edizione 2019 di Sportinsieme Awards, l’evento organizzato dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, con il Patrocinio della Segreteria di Stato allo Sport. L’azzurra dello short track è stata recentemente eletta dal CIO atleta femminile del 2018 per quanto riguarda le Olimpiadi di PyeongChang, in occasione della XXIII Assemblea generale dei Comitati olimpici mondiali, dove la ventottenne di Sondrio, era presente anche come testimonial della candidatura per l’Italia nella corsa all'assegnazione dei Giochi Olimpici del 2026. Un palmares incredibile quello di Arianna Fontana che con le sue otto medaglie (1 oro, 2 argenti e 5 bronzi), è la pattinatrice più medagliata di tutti i tempi ai Giochi Olimpici.



Un ospite di prestigio per il galà dello sport bianco-azzurro, che quest’anno ha anche uno scopo ben preciso. Quello di raccogliere fondi a sostegno degli atleti sammarinesi, Bryan Toccaceli e Michael Antonelli, vittime di gravi incidenti e ai quali verranno devoluti i proventi dell’entrata, che sarà ad offerta libera.

Come da tradizione, la serata avrà il suo apice con la proclamazione dello sportivo dell’anno, il miglior atleta sammarinese del 2018.



Sportivi, ospiti, personaggi e l’incantevole voce di Valentina Monetta, un gradito ritorno sul palcoscenico del Teatro Titano.