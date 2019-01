MTB, torna la Titano XCO in aprile

Annunciato il calendario degli Internazionali d'Italia Series 2019 di Mountain Bike. Cinque appuntamenti tra cui la prova di San Marino.

In archivio una stagione MTB che ha regalato grandi soddisfazioni ai colori azzurri, riparte la stagione del circuito italiano di Cross Country con gli Internazionali d'Italia Series 2019.

Si torna ad una formula su 5 tappe con due novità ad aggiungersi alle altre 3, confermate dalla passata stagione.



L'apertura del nuovo calendario sarà affidata, appunto, ad una new entry: la Andora Race Cup in programma 2 - 3 marzo in Liguria, provincia di Savona. Sarà un test buono per ritrovare il ritmo gara dopo la lunga pausa dell'inverno. Poi si prosegue con un trittico di eventi confermati: il primo di questi è la gara di Nalles in Sudtirol, unica tappa ad essere di Hors Catègorie.



Confermatissima anche l'unica prova all'estero, quella della Repubblica di San Marino. La Titano XCO sarà di scena 27 e 28 aprile. Importante conferma per l'appuntamento biancazzurro, la cui qualità tecnica è stata addirittura premiata con il salto alla categoria C1. Anche quest'anno si preannuncia un' edizione a grandissime firme, con i migliori della disciplina presenti tra cui l'estone Martin Loo e l'italiana Serena Calvetti, vincitori della Titano XCO nel 2018.

Altra novità: il tracciato da 3.8km di Fonte dell'Ovo rimarrà permanente e non verrà utilizzato solo ed esclusivamente per la tappa, dando dunque la possibilità a chiunque di provarlo per tutto l'anno.



Dopo la prova sammarinese al via le ultime due tappe, l'Apturium Race di Pineto (4-5 maggio) e la chiusura a La Thuile, in Valle D'Aosta 22 e 23 giugno. Ad animare il weekend saranno anche i migliori Junior del mondo, che si sfideranno nell'unica tappa italiana della UCI Junior Series, la Coppa del Mondo di categoria. Riparte la caccia a Gioele Bertolini e Marika Tovo, dominatori incontrastati degli Internazionali 2018 con una nuova edizione che si preannuncia memorabile, passando dal Nord al Centro-Sud dell'Italia con il tocco di qualità in Repubblica.



AC