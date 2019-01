San Marino Baseball, Chiarini: "Vogliamo riscattarci dalla scorsa stagione"

E' ripartita oggi la stagione del San Marino Baseball Club con il primo allenamento, anche se a ranghi ridotti a ranghi ridotti. Infatti, sul diamante di Serravalle erano presenti solo giocatori del circondario (Rimini e San Marino) mentre gli stranieri si aggregheranno al gruppo biancazzurro solo ad aprile.



Mario Chiarini, manager del San Marino Baseball, ha parlato degli obiettivi per questa nuova stagione e del mercato oltre a tornare sulla sua prima esperienza in panchina dello scorso anno, certamente non esaltante.