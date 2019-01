San Marino Baseball: ripartono gli allenamenti per la nuova stagione

Ricominciano oggi, martedì 29 gennaio, gli allenamenti in casa San Marino Baseball. Preparazione atletica e primi approcci al gioco in vista della nuova stagione. A guidare il gruppo, lo staff composto da Mario Chiarini, Luca Martignoni e Luca Spadoni. In campo, a sudare e riprendere confidenza con mazza e guantoni, ci saranno dalle 17.30 al diamante di Serravalle i seguenti giocatori: Cherubini, Coveri, Albanese, Reginato, Imperiali, Babini, Pulzetti e Avagnina.