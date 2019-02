Volley: Titan Services batte Faenza, Banca di San Marino sconfitta a Forlì

Vittoria e primato per la Titan Services che al Pala Casadei supera per 3 a 0 un volitivo Faenza. Mascetti deve fare i conti con qualche giocatore non al meglio della condizione a causa dell’influenza e nonostante qualche difficoltà iniziale, la Titan Services prende il largo e chiude il primo set sul 25 a 20. Nel secondo parziale, San Marino rimane sempre avanti nel punteggio e sul 20 a 18, un muro di Farinelli, un attacco di Mondaini e un errore in schiacciata della squadra ospite, spiana la strada verso il definitivo 25 a 19. Molto più equilibrato il terzo set

Sul 19 pari, i padroni di casa piazzano l'allungo decisivo, grazie a Farinelli, autore di 20 punti e all'ottimo lavoro a muro di Peroni e Rondelli. Finisce 25 a 20 ed è una vittoria che consente alla squadra di Mascetrti di mantenere il primo posto, a pari punti con il Conad Ravenna.



In campo femminile, ancora una sconfitta per la Banca di San Marino battuta per 3 a 1 sul parquet della Claus Forlì.

Romagnole ben organizzate e sempre in partita mentre le Titane sono state brillanti solo nel secondo set, vinto per 25 a 17. Claus Forli che sale a quota 23 punti mentre la squadra di Stefano Sarti resta ancorata al penultimo posto in classifica.



p.f.