Tiro a volo: Alessandra Perilli centra il quinto posto nel GP del Marocco

La tiratrice sammarinese Alessandra Perilli, dopo aver conquistato la finale con il punteggio di 110 su 125, è uscita dalla lotta per il podio con 23 piattelli colpiti su 30. La gara femminile è stata vinta dall'italiana Silvana Stanco con 46 su 50 in finale. In campo maschile, successo per lo spagnolo Fernandez davanti all'azzurro Simone Prosperi.