Tiro a Volo: argento per il mix team San Marino

Perilli – Berti sul secondo gradino del podio nel doppio misto del GP International di Rabat

Il Gran Premio Internazionale del Marocco si chiude con uno straordinario argento per San Marino. A meritare il secondo gradino del podio sono Alessandra Perilli e Gian Marco Berti. 44/50 per la coppia sammarinese, preceduta dalla coppia spagnola Sordo Martinez - Munoz Fernandez che ha conquistato l'oro grazie al 45/50. Perilli – Berti hanno fatto meglio della temutissima coppia italiana formata da Silvana Maria Stanco e Giovanni Pellielo terza con 31/40. Il Mix Team di Tiro a Volo entrerà definitivamente disciplina olimpica a partire da Tokyo 2020 e dunque per il tecnico Luca Di Mari arrivano ottime notizie dal Marocco. Per i biancazzurri due ottime prove individuali con Alessandra Perilli che ha conquistato la finale ed ha chiuso quinta. 11° su oltre 150 tiratori Gian Marco Berti. Ad impreziosire la trasferta, è arrivato il prestigioso argento nel Trap Mixed Team.