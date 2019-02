Nuoto Pinnato: bene i sammarinesi a Camaiore

Esordio stagionale per la Domus San Marino Nuoto Pinnato. A Camaiore, la squadra di Giuseppe Ierardi ha ottenuto ottimi risultati al Campionato Regionale Toscana.



Veronica Pirroni ha centrato un doppio podio, chiudendo seconda nei 50 metri pinne e al primo posto sulla doppia distanza. Due primi posti per Camilla Sansovini, che ha primeggiato sia sui 50 che sui 100 meri pinne, centrando in quest’ultima distanza il minimo di qualificazione ai Campionati Italiani di categoria. Bene anche Elena Marinoni, seconda nei 50 e terza nei 100 metri pinne, mentre Teodoro Canti si è dovuto accontentare di un buon 4° posto nei 100, sfiorando per soli 10 centesimi la qualificazione agli Italiani. Sfortunato Emanuele Canti, 11° nei 50 metri pinne a causa della perdita della pinna nella virata e 7° nei 100 metri pinne. Francesco Casadei ha chiuso 13° nei 50, migliorandosi di due secondi, e 10° nei 100 metri pinne. Anche Diego Toccaceli ha migliorato di due secondi il suo personale nei 50, chiusi al 12° posto, mentre nei 100 è stato squalificato per partenza anticipata. Buona prestazione, infine, anche dei master con Simine Dardari, Marco Pirroni e Monia Pasolini che hanno tutti migliorato i propri personali.