Volley: la Titan Services perde, ma è primato in classifica

Bella vittoria della Banca di San Marino contro il Molinella.

Sconfitta indolore per la Titan Services che cade sul parquet di Carpi 3-2. Un ko che alla fine poteva far male in chiave di classifica, invece la squadra di coach Stefano Mascetti guadagna un punto sulle due inseguitrici, con la Conad Ravenna battuta 3-0 e Sassuolo superato 3-1. La Titan Services vince il primo set ai vantaggi 26/24 e cede il secondo con lo stesso punteggio ai padroni di casa. I biancoazzurri sono in partita e si aggiudicano il terzo parziale 25/22. Quarto set deciso ancora ai vantaggi in favore del Carpi 27/25. Alla fine serve il tie-break per assegnare la vittoria che premia il Carpi. Parziale senza storia con la Titan Services che cede 15 a 7. Ottimo contributo di Farinelli con 36 punti, in doppia cifra Peroni con 17.

Alla fine i sammarinesi guadagnano un punto che vale il primato in classifica in solitaria con 31 punti davanti alla Conad Ravenna con 30 e alla coppia formata dal Sassuolo e dal Cesena con 29.

Prossimo impegno in anticipo per la Titan Services a Serravalle venerdì contro Cesenatico.



In serie C femminile la Banca di San Marino batte 3-0 il Molinella. Una vittoria importante per le sammarinesi che salgono a quota 10 punti in classifica e vedono più vicino il terzultimo posto, che vale la salvezza, occupato da tre squadre: Pontevecchio, Bellaria e proprio Molinella con 14 punti. A Serravalle la Banca di San Marino conquista la prima vittoria in questa stagione sul proprio campo. Un successo convincente con le Titane a condurre per l'intera partita. Primi due set conclusi 25/20, poi nel terzo il 25/12 che conferma l'ottima prova delle sammarinesi. Anita Magalotti mette a segno 17 punti, Fiorucci 13.

Nella prossima giornata la squadra di Stefano Sarti osserverà il turno di riposo per tornare in campo sabato 23 febbraio a Serravalle contro il Rubicone, ultimo in classifica.



Elia Gorini