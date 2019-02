Nuoto: parte il Meeting del Titano, per la prima volta valido per le qualificazioni mondiali

Con l'ok della FINA, i 650 atleti in gara al Multieventi potrebbero strappare il pass per Corea 2019, nel caso in cui ottenessero un tempo utile.

Nel weekend il Multieventi ospiterà l'edizione n°17 del Meeting del Titano, la sesta come appuntamento del Grand Prix d'Inverno. E si preannuncia come l'edizione più importante di sempre per la kermesse, perché i tempi fatti registrare saranno buoni per le qualificazioni mondiali: dunque, se un atleta otterrà il minimo per il torneo iridato strapperà il pass per Corea 2019.



Si alza la posta in palio e si alza il livello. Per la prima volta ci sarà una selezione spagnola di 12 atleti, capeggiata dall'atleta più importante che abbia mai partecipato ad aver partecipato al Meeting. Ossia Mireia Belmonte Garcia, campionessa olimpica e mondiale e detentrice di 5 record del mondo. Ci saranno poi le atlete italiane, tra le quale spicca la campionessa iridata in vasca corta - e finalista olimpica a Rio 2016 - Ilaria Bianchi.



In totale ci saranno 650 atleti di 73 squadre. 40 i sammarinesi, una quindicina dei quali di interesse nazionale. Tra questi anche Arianna Valloni, fresca di inserimento nell'elenco da parte del CONS. L'obiettivo, spiega il direttore tecnico della nazionale Luca Corsetti, è quello di centrare - o confermare - il tempo in vista dei Giochi dei Piccoli Stati di quest'anno.



