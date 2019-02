La San Marino Pesi cala il poker ai Campionati Regionali

Poker di vittorie per la Polisportiva San Marino Pesi ai Campionati Regionali Emilia Romagna che si sono svolti a Sala Baganza, in provincia di Parma. Nella categoria 55 kg. Junior, Noemi Nanna ha conquistato la vittoria con 62+76 kg. Stesso risultato per Robin Bernardi nella categoria Junior 96 kg. Michael Bini ha centrato il primo posto nella categoria 81 kg mentre Fabio Lanzi, categoria +109 kg, ha primeggiato a livello assoluto con il punteggio di 108+38 kg. La polisportiva San Marino si è classificata al 9° posto assoluto nella classifica a squadre.