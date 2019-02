Nuoto : Al Meeting del Titano spicca la presenza di Mireia Belmonte Garcia

Passa in secondo piano il suo terzo posto nei 400 metri stile per la spagnola che qui a San Marino cerca solo di mettere forza in braccia e gambe. Un allenamento o poco più per la campionessa anche di umiltà. Oro nei 200 farfalla a rio 2016, e l'anno successivo, nella stessa gara, ai campionati mondiali di Budapest 2017 è diventata anche campionessa del mondo della specialità di cui è anche primatista mondiale in vasca corta, solo per citare gli ultimi trionfi

Parte da San Marino la preparazione della Belmonte Garcia ai prossimi impegni con vista lunga, ma non troppo, su Tokyo 2020.

Meeting del Titano 17' edizione al Multieventi sesta come Gran Prix d’inverno. Primo test in vasca lunga in vista degli appuntamenti della nuova stagione. 73 le squadre al via, 650 gli atleti impegnati (320 donne e 330 uomini). Sono 15 le regioni italiane rappresentate, ma non mancano atleti provenienti dall'estero. Diversi gli atleti azzurri in acqua guidati dal responsabile della Nazionale giovanile Walter Bolognani ma nessun big presente. Presenti tutti gli atleti della Federazione Sammarinese Nuoto, attesi da una prima verifica in vasca lunga, tra loro la nuotatrice nominata atleta di interesse nazionale dal Comitato Olimpico sammarinese Arianna Valloni e Giacomo Casadei lo scorso anno vincitore dei 100 farfalla al Meeting del Titano