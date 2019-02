Volley: la Titan Services non sbaglia in anticipo e conferma il primato

La squadra di coach Stefano Mascetti vince 3-0 contro il Cesenatico.

Per la Titan Services ancora un week end da capolista dopo il successo nell'anticipo contro Cesenatico per 3-0. La squadra di coach Stefano Mascetti si conferma e non sbaglia l'appuntamento con il fanalino di coda. I romagnoli giocano la loro gara e non si risparmiano restando in partita nel primo e nel terzo set. Proprio nel primo parziale i Titani sono stati chiamati a reagire e recuperare quando si sono trovati sotto 15/10, poi i biancoazzurri hanno alzato il livello e sono andati a chiudere 25/23. Senza grossi problemi il secondo set, con la Titan Services che chiude 25/14 e inizia a mettere le mani sulla partita. Nel terzo parziale Cesenatico resta attaccato nel punteggio grazie a un black-out dei padroni di casa, sotto di 6/7 punti i romagnoli tornano a giocarsi il set prima dello strappo finale che premia i sammarinesi 25/23. Biancoazzurri che giocano da due giornate senza cambi sulle bande e pagano qualcosa, ma al di là delle assenze era comunque una partita da non sbagliare. Bene Farinelli con 24 punti, Peroni in doppia cifra con 14. Titan Services a 34 punti in classifica davanti a Sassuolo con 32, emiliano che hanno vinto anche loro in anticipo, poi Ravenna a 30 impegnato nel week-end. Prossimo sfida sabato al PalaCasadei contro il Rubicone in Volley.



Elia Gorini