Nuoto: il Meeting del Titano chiude con la gara dei 1500 stile

La sammarinese Arianna Valloni in piena preparazione abbassa di 7 secondi la prestazione offerta lo scorso anno nello stesso periodo e nelle stessa specialità



17.14 nei 1500 metri stile libero al Meeting del Titano 2018, 17.07 nei 1500 stile libero 2019. Da questo punto di vista la prestazione della sammarinese Arianna Valloni, in questi giorni nominata atleta di interessa nazionale dal Comitato Olimpico sammarinese è ottima. Chiaro che in questo periodo di grossi carichi in vista degli appuntamenti della stagione, il suo 16.53.88 è decisamente lontano. Ai Giochi dei Piccoli Stati di Montenegro 2019 i 1500 stile non ci saranno, per puntare ad una medaglia sulla lunga distanza Arianna dovrà prepararti bene per gli 800. L'ultima gara del sesto Grand Prix d'Inverno di nuoto, la gara più lunga i 1500 stile libero femminili regalano l'oro all'Australia con Madeleine Gough chiusi in 16.18.45. L'australiana ha fatto letteralmente il vuoto, alle sue spalle si piazza l'italiana Carmignoli in 16.28.41 stesso tempo della campionessa olimpionica, la spagnola Belmonte Garcia. Un Meeting dal tasso tecnico interessante anche se non impreziosito dalla presenza dei big italiani che hanno preferito continuare la preparazione fisica. Tra le tante presenze di spessore Ilaria Bianchi laureatasi campionessa nei 100 farfalla ai campionati mondiali di nuoto in vasca corta di Istanbul 2012



L.G.



