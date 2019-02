Tiro con l'arco, a Montegiardino gara di battuta valida per il campionato italiano

Nel Long Bow vincono Roberto Canala e Franca Grifoni, nell'arco ricurvo successo di Giampiero Ercolani e Rocchina Nigro. 160 i partecipanti.

Il circuito di Montegiardino si anima con la gara di battuta della Compagnia dei Lunghi Archi di San Marino. La posta in palio è di un certo livello – qualificazioni al Campionato Italiano FIARC – in più c'è un bellissimo sole da primavera e la chiamata a raccolta degli appassionati, va da sé, è una formalità. Tanti tifosi e 160 iscritti a darsi battaglia lungo le 28 postazioni di tiro, con una sola freccia a disposizione per ognuno dei 48 bersagli previsti. Circa una quindicina le categorie “senior”, equamente divise tra maschili e femminili, le più importanti delle quali sono l'arco long bow e l'arco ricurvo. Nel long bow Roberto Canala la spunta per tre punti su Giuseppe Di Prima – 276 a 273 – con Tommaso Condi a chiudere il podio. Sul lato rosa della specialità invece Franca Grifoni si impone su Federica Cionna e Orietta Donati. Nel ricurvo la vittoria va a Giampiero Ercolani – davanti ad Andrea Bindo e Michele Milelli – e a Rocchina Nigro, che stacca Daniela Imolesi Casadei di 51 punti (241 a 190). Dietro di loro, il terzo posto se lo aggiudica Elisabetta Cocchi.