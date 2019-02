Attività Subacquee: Giacomoni entra nel direttivo della Federazione

Fabrizio Giacomoni entra nel direttivo della FSAS, la Federazione Sammarinese Attività Subacquee. Tra gli appuntamenti sportivi della nuova stagione, si disputerà domenica al Multieventi di Serravalle il 10° Trofeo di Apnea Dinamica Romagna - San Marino, organizzato dalla FSAS in collaborazione con Polisportiva Sub Riccione e Sub Riccione Gian Neri. Attesi sul Titano circa 150 atleti, tra cui il primatista europeo Mauro Generali, vincitore della passata edizione.