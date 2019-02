Mondiali Junior di Sci: bene Anna Torsani nel Gigante

Di rientro dal Festival Olimpico della Gioventù Europea andato in scena a Sarajevo, Anna Torsani ha preso parte ai Mondiali Junior di sci alpino a Pozza di Fassa, sulla celebre pista Aloch. La giovane sammarinese ha fatto il suo esordio nello slalom gigante, dove si è confrontata anche con avversarie che gareggiano abitualmente in Coppa del Mondo e Coppa Europa. Su una pista completamente “barrata” e molto dura, la Torsani ha fatto due ottime discese chiudendo al 70esimo posto su 117 atlete al via. Purtroppo non è riuscita a ripetersi nello slalom speciale, dove è stata costretta ad abbandonare la gara a metà della prima manche per un’uscita, dovuta ad uno sbilanciamento.

La prossima settimana toccherà a Matteo Gatti e Alberto Tamagnini, impegnati nello stesso programma: lunedì i due sammarinesi si cimenteranno nel gigante, mentre martedì sarà la volta dello slalom speciale.